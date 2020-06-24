COVID-19: число инфицированных в мире превысило 5 млн человек СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции нового типа в мире, COVID-19, превысило 9 миллионов 388 тысяч.

Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число погибших превысило 480 тысяч. Более 5 миллионов 076 тысяч человек выздоровели.

В Соединенных Штатах зарегистрировано 2424 857 подтвержденных случаев заболевания. США являются страной номер один по числу инфицированных этим вирусом. Число погибших здесь составляет 123 484. С этим индексом Соединенные Штаты являются первыми в мире. Бразилия занимает второе место по общему числу и по количеству погибших: 1 миллион 152 066 человек и 52 788 человек.

Россия следующая с показателем 606,881 человек, инфицированных коронавирусом. За последний день здесь было зарегистрировано 7 176 новых случаев, что является низким показателем по сравнению с предыдущими днями. Восемь тысяч 513 человек умерли. Обойдя Великобританию и Испанию, Индия находится на 4-м месте, где число подтвержденных случаев заболевания достигло 457 тысяч 656, а число умерших - 14 тысячи 505.

Следующим по количеству инфицированных людей является Соединенное Королевство, где число инфицированных составляет 306 210 человек. Число погибших составляет 42 927 человек. По уровню смертности Великобритания является первой в Европе и третьей в мире. Далее следует Испания, где число подтвержденных случаев составляет 293 832. Смертность составляет 28 325 человек. Следующая страна - Перу, где общее число инфицированных людей достигло 260 810, а число погибших - 8 404.

Чили находится на 8-м месте по числу инфицированных, число подтвержденных случаев составляет 250 тысяч 767, а число смертей - 4 тысячи 505. В Италии подтверждено 238 833 случая заболевания, при этом 34 675 человек умерли. Иран входит в первую десятку: в общей сложности 212 501 человек инфицирован и 9 996 человек погибли.

Турция занимает 13 место по количеству зараженных людей. Число инфицированных здесь составляет 190 тысяч 165, число погибших - 5 тысяч 001.

Китай занимает 21 место в стране. Общее количество подтвержденных случаев увеличилось на 12. В настоящее время общее число случаев заражения в Китае достигло 83 430, из которых 78 428 выздоровели. Число погибших составляет 4634 человека. В последние дни не было случаев смерти от инфекции.

Число подтвержденных случаев в Грузии достигло 914. С момента вспышки в Грузии погибло 14 человек.

Саудовская Аравия является лидером по числу инфицированных в арабском мире, с 167 267 подтвержденными случаями. Катар превзошел Китай в стране происхождения инфекции, где число подтвержденных случаев составляет 90 778, а число смертей - 104.

ОАЭ обошли Египет, где был 58 141 подтвержденный случай заболевания и 2 365 человек погибли в результате инфекции. Общее число зараженных людей в ОАЭ составляет 45 683, а число погибших - 305. Число заразившихся в Кувейте возросло до 41 879, а число погибших - до 337. В Ираке зарегистрировано 34 502 случая инфицирования и 1251 случай смерти. В Ливане подтверждено 1622 случая заражения. Смертность составляет 32. Число зараженных людей в Сирии достигло 231. 7 человек погибли.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных стран и территорий превысило 212.