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Посольство Франции в Армении приветствует прибытие второй группы французских врачей

Посольство Франции в Армении приветствует прибытие второй группы французских врачей

Посольство Франции в Армении распространило сообщение о прибытии финансируемой правительством Франции второй группы французских врачей. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении посольства Франции

“Посольство Франции в Армении приветствует прибытие в Ереван второй группы из десяти французских врачей. Эта миссия, финансируемая кризисным центром Министерства Европы и иностранных дел Франции, продолжит работу предыдущей группы, которая в течение последних 10 дней была рядом с армянскими специалистами. Вторая группа поддержит армянских коллег в в течение 10 дней. Этой помощью, оказываемой больницам Армении, столкнувшимся с эпидемией, открывается новый этап армяно-французского сотрудничества в сфере здравоохранения”.


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