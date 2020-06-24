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В Москве задержали около 30 человек в ходе рейда по борьбе с оргпреступностью

В Москве задержали около 30 человек в ходе рейда по борьбе с оргпреступностью

Правоохранительные органы проводят операцию по задержанию криминальных лидеров на Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы, уже задержаны около 30 человек. Об этом во вторник сообщил источник в правоохранительных органах. Сообщает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС.

"В правоохранительные органы поступила информация о сходке преступных лидеров из кавказских республик в кафе на Алтуфьевском шоссе. После этого полиция и ФСБ организовала рейд против этой сходки и задержала порядка 30 человек внутри кафе", - сказал собеседник агентства, отметив, что часть задержанных оказались вооружены.

По словам источника, в ходе проведения операции прозвучало несколько выстрелов, один человек пострадал.

Источник также сообщил, что всех задержанных проверят на причастность к преступлениям. "Все задержанные будут проверены по базам данных лиц, находящихся в розыске, а также на причастность к преступлениям, совершенным на территории Московского региона", - сказал собеседник агентства. 

По словам источника, также будет изъято для исследования оружие, которое имели при себе задержанные. "Будет установлено, имели ли они разрешение на это оружие, какими патронами оно снаряжено, а также применялось ли при совершении тех или иных преступлений", - добавил он. 

 

 

 


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