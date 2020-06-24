В Дзорагюхе будут отремонтированы Дом культуры и две улицы

В рамках субвенциальных программ, осуществляемых правительством Армении в общине Дзорагюх Гегаркуникской области, будут отремонтированы Дом культуры и отдельные участки двух улиц общей протяженностью около 700 метров. Как сообщили Арменпресс в отделе развития, туризма и анализа администрации Гегаркуника, предварительная общая стоимость программы капитального ремонта Дома культуры Дзорагюха составляет 49 млн 790 000 драмов, 45% или 22 млн 405 000 драмов выделяет правительство Армении, 55% или 27 млн 385 000 драмов - муниципалитет Дзорагюха.

По другой субвенциальной программе работы по асфальтированию будут проводиться на отдельных участках 11-й и 12-й улиц Дзорагюха. Предварительная общая стоимость программы асфальтирования улиц составляет 55 млн 910 000 драмов, 60% из которых или 33 млн 546 000 драмов выделяет правительство, 40% или 22 млн 364 000 драмов - муниципалитет Дзорагюха. По словам руководителя общины Дзорагюх Левика Григоряна, реализация этих программ завершается капитальным ремонтом Дома культуры и улицы номер 11, которые проходили в течение предыдущих лет, в несколько этапов. “Дом культуры Дзорагюха в предыдущие годы был отремонтирован на 50 - 60%. В результате реализации программы ремонт будет завершен. В основном будут проведены работы по ремонту пола и внутренней отделке. Также будут асфальтированы почти 350 метров улицы 11. Эта улица заканчивается у церкви “Масруц анапат”, считающейся одним из важных памятников средневекового армянского историко-архитектурного зодчества. Здесь проводились работы по асфальтированию и в предыдущие годы, будут заасфальтированы оставшиеся 350 метров, работа завершится в течение этого года. На улице номер 12, которая ведет к школе села, будет заасфальтировано около 200 метров. Эта работа также завершится в течение этого года”, - представил глава общины.

Хосров Хлгатян