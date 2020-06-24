В Сюникской области Армении зарегистрировано 205 случаев заражения COVID-19

По состоянию на 24 июня в Сюникской области Армении подтверждено 205 случаев COVID-19, 127 из которых выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает администрация Сюникской области.

“В области зарегистрирована 1 смерть, фактически лечение получают 77 больных, 19 из которых госпитализированы в медцентр Капана, 58 больных без симптомов изолированы дома.

В Капане заразились 9 человек, в Горисе - 6, в Сисиане - 33, в Мегри - 25, в Татеве и Горайке - по 2 человека”, - сообщают в областной администрации.

По состоянию на 11:00 24 июня в Армении подтверждено 21 006 случаев COVID-19, 10 144 больных выздоровели. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 404 пациента. Всего было проведено 100 400 тестов, 653 пациента выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 386 летальных исходов.

Зафиксировано 130 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян