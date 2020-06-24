Израиль нанес ракетный удар по позициям сирийской армии в провинции Хама

Израильские военные атаковали сирийские позиции в двух городах в провинции Хама, заявило командование сирийской армии, сообщает «Арменпресс» со ссылкой на РИА. "В 0:45 Израиль осуществил новую агрессию с воздуха, атаковав несколько наших объектов в Салямии и Саббуре в провинции Хама", - говорится в заявлении.

Атаку отразили силы ПВО, которые сбили большое количество ракет. "Потери сведены до материального ущерба", - заявили сирийские военные.