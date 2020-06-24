Клубы “Лори” и “Ширак” требуют внеочередного собрания ФФА

Несколько клубов Высшей лиги чемпионата Армении по футболу требуют созвать внеочередное заседание ФФА.

Как передает Арменпресс, клубы “Ширак” Гюмри и “Лори” Ванадзор распространили заявление, в котором, в частности, говорится: “Уже длительное время, как в чемпионате Первой лиги Армении выступают клубы неизвестного происхождения и с весьма сомнительными результатами. Ярким доказательством сказанного является то, что есть возбужденные уголовные дела, в результате которых ряд лиц объявлен в розыск.

Несмотря на все это, клубы продолжают свои выступления в первой группе, нанося большой урон молодым армянским игрокам из других команд первой группы.

Текущему первенству Высшей лиги также был нанесен большой удар, когда руководимый неизвестными лицами клуб “Ереван” нес поражения совершенно не с футбольными счетами от других участников, а зимой прекратил свои выступления.

Чтобы предотвратить это порочное явление, похожее на эпидемию, и уберечь армянский футбол от подобных команд, требуем созвать внеочередное собрание ФФА и обсудить вопрос клубов, отличающихся своей сомнительной деятельностью. Подобные клубы должны быть лишены членства в ФФА. Недопустимо, чтобы подобные клубы продолжали свои выступления на турнирах, организуемых ФФА”.

Подготовила Варвара Айрапетян