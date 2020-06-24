В селе Верин Геташен асфальтируется семь улиц

В общине Верин Геташен Гегаркуникской области в этом году в рамках субвенциальных программ, осуществляемых правительством Армении, будут заасфальтированы семь улиц общей протяженностью в 3 700 метров.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ администрации Гегаркуника, общая стоимость программы составляет 136 млн драмов, из которых 60% или 81 млн 600 000 драмов выделяет правительство Армении, 40% или 54 млн 400 000 драмов -муниципалитет Верин Геташена.

По словам главы общины Верин Геташен Тиграна Мурадяна, будут заасфальтированы улицы 1-го квартала “А” и 3,5, 6, 9, 11,13 улицы квартала “Б”. “В этом случае участие муниципалитета в программе составляет 41 млн 400 000 драмов. Общая площадь асфальтируемых улиц составит 13 100 кв / м. Конкурс строительных работ завершен, работы начались в начале этой недели. Договорная стоимость реализации программы составила 115 млн драмов. По завершении этой жизненно важной программы в нашей общине будут отремонтированы 65% асфальтированных дорог. Мы сделаем все возможное, чтобы в течение года или двух лет имели бы полностью отремонтированные внутриобщинные дороги”, - отметил глава общины.

Хосров Хлгатян