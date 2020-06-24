Суд удовлетворил иск IDBank-а, признав спорное соглашение недействительным

Суд Общей Юрисдикции города Еревана, рассматривая дело о признании недействительным соглашение, подписанное в 2015г. между бывшим «Банком Анелик» и компанией «Б.М.Л. Арзни», удовлетворил иск IDBank-а (бывший Анелик Банк). По этому поводу представляем интервью председателя Правления IDBank-а Мгера Абраамяна.

-Г-н Абраамян, суд первой инстанции удовлетворил иск против компании «Б.М.Л. Арзни», объявленной банкротом, признав недействительным соглашение, в случае нарушения которого Банк был обязан выплатить около 22 миллионов долларов США. Прокомментируйте, пожалуйста, решение суда.

-С удовольствием. Напомним читателям, что Банк имеет несколько судебных дел, связанных с компанией «Б.М.Л. Арзни», объявленной банкротом. Решением суда по одному из этих дел, принятым 12-го марта, апелляционный гражданский суд РА удовлетворил нашу апелляцию, отменив приговор Суда Общей Юрисдикции Еревана о взыскании отмеченной суммы с Банка, так как иск компании «Б.М.Л. Арзни», по мнению апелляционного суда, был необоснованным. Но как я уже отметил, эта компания инициировала и другие надуманные иски против Банка, каждый из которых ссылается на соглашение, подписанное в 2015г. Мы не раз отмечали, что это соглашение содержит ряд проблематичных положений, что позволяет ставить под сомнение юридическую силу этого соглашения. По этой причине Банк в декабре 2018 года обратился в суд с иском признать это соглашение недействительным, чтобы поставить конец всем спекуляциям. Мы должны с радостью отметить, что суд принял во внимание приведенные нами обоснования и признал соглашение недействительным.

-А каковы эти спорные моменты соглашения?

-Не обременяя читателя юридическими вопросами, отмечу только, что при подписании этого соглашения, не были соблюдены обязательный порядок и условия, определенные законом для его подписания. Иными словами, соглашение не имело государственной регистрации, что является обязательным требованием для всех сделок с недвижимостью. Соглашение ограничивало право Банка распоряжаться переданной ему недвижимостью, поэтому права, вытекающие из этого соглашения, подлежали государственной регистрации, а его неисполнение влечет за собой недействительность сделки.

-А каковы дальнейшие действия Банка?

-Знаете, мы уже привыкли жить в условиях надуманных судебных дел. Более того, это нам не мешает реализовывать стратегические цели развития Банка и наши инновационные программы, продвигать наши идеи цифрового банкинга. На данном этапе, когда в стране бушует эпидемия, мы считаем нашей обязанностью предоставить нашим клиентам широчайший инструментарий дистанционного обслуживания, чтобы по возможности уберечь их от посещения Банка и необходимости контакта с наличными.

С помощью совместной платформы IDBank-а и Idram-а - IDBanking.am и мобильное приложение Idram - наши клиенты имеют действительно полный инструментарий для совершения дистанционных сделок. Они могут стать клиентами Банка с помощью дистанционной идентификации, брать кредиты, заказывать карты, открывать счета, депозиты, получать деньги по системе быстрых переводов, воспользоваться десятком решений бесконтактных платежей по технологиям QR и NFC в более чем 2500 пунктах продажи, делать покупки в более чем 300 онлайн магазинах, совершать мгновенные платежи для более чем 250 услуг.

Но мы не будем ограничиваться этим и в недалеком будущем предложим нашим клиентам инновационные продукты, направленные на повышение эффективности дистанционного обслуживания.

В то же время, осознавая важность удобства обслуживания клиентов в филиалах, мы продолжаем процесс модернизации и расширения наших филиалов. Очень скоро, в ответ на многочисленные запросы и отзывы наших клиентов в Шенгавите, мы откроем еще один современный и стильный филиал. Напомню, что год мы начали с открытия нашего, не имеющего аналогов в регионе, флагманского филиала на Северном проспекте, где объединены несколько видов услуг.

Тем не менее, давайте не будем забывать о текущей ситуации в нашей стране. Поэтому еще раз призываю наших клиентов воспользоваться дистанционным обслуживанием, а посещая Банк носить маски, которые Банк предоставит в случае необходимости, дезинфицировать руки у входа, соблюдать социальное расстояние, ждать своей очереди в отмеченных местах. В свою очередь Банк осуществляет все необходимые мероприятия для сохранения здоровья клиентов и сотрудников: все помещения и поверхности периодически дезинфицируются и проветриваются, сотрудники обеспечены всеми средствами безопасности.

Мы обязательно преодолеем и эту, обусловленную эпидемией, ситуацию.

Будьте здоровы!