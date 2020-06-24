Если проживающий в селе наемный работник, то пособие ребенка будет двойным: НС обсудило этот проект

Парламент обсуждает представленный правительством законопроект, которым предлагается назначить проживающим в сельской местности родителям пособие по уходу за ребенком до достижения им двух лет и выплачивать независимо от того, является ли родитель наемным работником или нет, а если родитель к тому же и наемный работник, то пособие удвоиться.

Как сообщает Арменпресс, проект закона О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О государственных пособиях” на заседании НС представил замминистра труда и социальных вопросов Армении Смбат Саиян.

“Семьям, имеющим детей до 2 лет, проживающим в сельских населенных пунктах, будет назначено пособие по уходу за ребенком, независимо от работы родителя, если ребенок родился после 1 июля 2020 года. Согласно действующим правопорядкам, данный вид пособия назначается и выплачивается родителю, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, если в момент рождения ребенка родитель является наемным работником”, - сказал замминистра.

А если родитель, проживающий в сельской местности и находящийся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 2 лет, также является наемным работником, то он получит двойное пособие. То есть 26 500 драмов - как семья, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком и еще 26 500 драмов - как семья, проживающая в сельской местности, ухаживающая за ребенком до 2 лет.

Проектом предлагаются и другие изменения.

Анна Григорян