Совет старейшин Еревана в Нор Норке выделит территории для ЗАО “Электрические сети Армении”

Совет старейшин Еревана на 5-ом заседании 4-ой сессии 24-го июня принял решение земельные участки по соседству с домами по адресам ул. Давид Бека 223/3 и ул. Норки айгинер 252 предоставить ЗАО “Электрические сети Армении”.

Как передает Арменпресс, по этому вопросу в мэрию Еревана обратился представитель ЗАО “Электрические сети Армении” Сергей Какосян.

Исполняющий обязанности начальника Управления по управлению недвижимым имуществом аппарата мэрии Еревана Гарегин Хачатрян отметил, что представленным проектом предлагается обсудить вопрос о предоставлении ЗАО “Электрические сети Армении” земельных участков по соседству с домами по адресам ул. Давид Бека 223/3 и ул. Норки айгинер 252, площадью по 20 кв / м, переместить их из категории “земель населенных пунктов” в категорию “земель назначения объектов энергетики, транспорта, связи, коммунальных инфраструктур”.

“Учитывая, что согласно части 1 статьи 6 и 14 Земельного кодекса, земельный участок, занятый электроэнергетической станцией, предусмотрен в составе земельных участков назначения объектов энергетики, возникла необходимость переместить целевые значения обсуждаемых земельных участков в категорию “земель назначения объектов энергетики, транспорта, связи, коммунальных инфраструктур”. Проект решения Совета старейшин Еревана был одобрен на заседании межведомственной комиссии, координирующей работы по разработке программных градостроительных документов населенных пунктов, созданной решением премьер-министра от 22 декабря 2009 года. 6 мая 2020 года было дано положительное заключение в отношении этих участков”, - отметил Хачатрян.

Решение было принято 40 голосами “за” и 1 воздержавшимся.

Лилит Демурян