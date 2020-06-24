Объявляется Международный конкурс по разработке архитектурных решений Парка дружбы в Гюмри

Фонд “Инициативы развития Армении” (IDeA) в начале июля объявит об открытии Международного конкурсу по разработке архитектурных решений элементов инфраструктуры гюмрийского Парка дружбы.

Как сообщили Арменпресс в фонде, конкурс является частью программы комплексного развития и восстановления Гюмри, которая осуществляется в рамках инициативы Фонда “IDeA” “Армения - 2020”. Восстановленный парк станет не просто новым общественным местом для гюмрийцев и гостей города, но и символом дружбы и благодарности всем тем странам, которые после разрушительного землетрясения 1988 года протянули городу руку помощи.

Конкурс позволит для разработки архитектурных решений элементов инфраструктуры парка привлечь профессионалов со всего мира. Как начинающие, так и опытные специалисты станут соавторами создания в Армении современного общественного пространства и помогут разработать архитектурный дизайн парка.

Подробности о конкурсе можете узнать здесь: