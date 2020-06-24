Совет старейшин Еревана принял градостроительное задание по разработке проекта зонирования Нубарашен

Совет старейшин Еревана 24 июня на 5-ом заседании 4-ой сессии принял градостроительное задание по разработке проекта зонирования Нубарашена

Как передает Арменпресс, директор ЗАО “Ереван Проект ” Сурен Оганян отметил, что в проекте должны быть учтены основные положения, включенные в генеральный план в 2006 - 2020 годах.

“Наряду со всем этим, должна быть разработана программа развития Еревана на 2020 – 2030 гг. В состав генплана входит приоритетная в 2020 году часть Нубарашенской административной территории, вместе с разработкой проекта зонирования территории административного района Нубарашен, включая и положения генерального плана. Также должны быть учтены и положения, включенные в утвержденные и действующие градостроительные программные документы и схемы землепользования”, - отметил Оганян.

По его словам, цель проекта - разработать проект зонирования ереванского административного района Нубарашен, который является программным градостроительным документом, согласно которому будут установлены обязательные требования к фактическому и перспективному использованию и застройке указанных территорий с целью формирования благоприятной среды жизнедеятельности на всей территории административного района.

Решение было принято 35 голосами “за”, 3 “против” и 6 воздержавшимися.

Общая площадь административного района Нубарашен по состоянию на 1 октября составляет 1 724 га, население - 9 900 человек.

Лилит Демурян