Гимнасты начинают с нуля: Акоп Серобян

Члены сборной Армении по гимнастике возобновили свои тренировки почти с нуля.

Об этом на пресс-конференции в зале Арменпресс сказал главный тренер сборной Армении Акоп Серобян.

“Пандемия оказала отрицательное влияние на все сферы, в частности, влияние на спорт оказалось очень негативным. Если мы не тренируемся в течение двух недель, нам нужен месяц, чтобы восстановиться. До этого мы провели сборы в Тбилиси, с пандемией они свелись к нулю. Но нет худа без добра. Два спортсмена нашей команды с травмами плеча были лучше обследованы и прооперированы”, - сказал он.

По словам Серобяна, сборная постепенно возвращается к тренировочному процессу. Сейчас Артур Давтян начал делать на опорных прыжках такое упражнение, которое совершенно ново и возможно, что оно будет названо его именем. “Артур Давтян хочет исполнить один из самых сложных прыжков в мире на Олимпийских играх, а в спортсмены целенаправленно тренируются. Однако пока неясно, когда мы начнем участвовать в турнирах. Сейчас мы все начинаем с нуля”, - сказал тренер.

Он отметил, что за время эпидемии и спортсмены и тренерский штаб соскучились по залу и по тренировкам. Серобян подчеркнул, что тренировки проводятся в соответствии со всеми инструкциями комендатуры.

Гимнасты в этом году смогут участвовать только в международных турнирах. Чемпионатов Европы и мира не будет.

Подготовила Варвара Айрапетян