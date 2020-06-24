Артем Вальтер опубликовал ролик “Терпи, будучи в маске”
13:51, 24 Июнь, 2020
Молодой певец Артем Вальтер, который стал известен после песни “Ало-ало”, спетой на арцахском диалекте, не остался в стороне от происходящих в Армении событий вследствие распространения COVID-19.
Как передает Арменпресс, клип на песню уже доступен в интернете.
Арцахский певец на начальном этапе своей музыкальной деятельности представлял песни на родном диалекте, однако со временем начал петь и на литературном армянском.
В одном из интервью он отметил, что каждый диалект живет на уровне быта и редко выходит за пределы этих границ, а литературный армянский позволяет свободное выражение.
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