Артем Вальтер опубликовал ролик “Терпи, будучи в маске”

Молодой певец Артем Вальтер, который стал известен после песни “Ало-ало”, спетой на арцахском диалекте, не остался в стороне от происходящих в Армении событий вследствие распространения COVID-19.

Как передает Арменпресс, клип на песню уже доступен в интернете.

Арцахский певец на начальном этапе своей музыкальной деятельности представлял песни на родном диалекте, однако со временем начал петь и на литературном армянском.

В одном из интервью он отметил, что каждый диалект живет на уровне быта и редко выходит за пределы этих границ, а литературный армянский позволяет свободное выражение.