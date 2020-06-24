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ПЦР-тесты на COVID-19 армянского производства уже готовы

ПЦР-тесты на COVID-19 армянского производства уже готовы

Испытания ПЦР-тестов на COVID-19 армянского производства уже завершены. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр здравоохранения Арсен Торосян.

“Они будут  использоваться для исследований, осуществляемых Министерством здравоохранения по государственному заказу. Это довольно серьезное достижение для нашей медицины и наших фундаментальных наук”, - написал Торосян.

Министр здравоохранения выразил особую благодарность Институту молекулярной биологии за разработку и производство тестов, а также комендатуре за приобретение и ввоз в Армению необходимых предметов и материалов для их создания.


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