Верность бывает взаимной: TI'ME запустила новый проект

“Верность бывает взаимной”. Компания TI'ME под этим лозунгом запустила новый проект. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Группа компаний “Галакси”.

“Для каждой компании нет более высокой оценки, чем лояльность клиента.

В ответ на эту лояльность всем клиентам TI'ME уже предоставляются накопительные карты TI'ME Club для каждой покупки. Держатели карт TI'ME Club не только накапливают баллы от произведенных покупок, но и:

- могут использовать накопленные баллы во всех магазинах TI'ME, G-Shock и PANDORA

- могут полностью заплатить накопленными баллами

- могут купить дисконтированные товары на накопленные единицы

- могут накопить баллы и от онлайн-покупок.

Специальное загруженное приложение позволит использовать карту TI'ME Club онлайн.

Став членом TI'ME Club и совершая покупки, держатель карты может повышать свой порог накопления - от 5% до 10%, а затем от 10% до 15%. Карты предоставляются с учетом ранее произведенных покупок клиента”, - говорится в сообщении.

TI'ME выступает в составе Группы компаний “Галакси” в числе десятков других компаний в сфере телекоммуникаций, информационных технологий, коммерческой недвижимости и продаж.

TI'ME представлен в Армении, Грузии и Беларуси. Количество магазинов в 3 странах достигает 33.