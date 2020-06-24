Плановые прекращения подачи газа в городе Раздан и общине Нор Гехи

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 25-го июня с 10:00 до 17:00 будет прекращена подача газа газопотребителям в квартале Микрорайон города Раздан Котайкской области, с 10:00 до 16:00 в квартале Верин общины Нор Гехи.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.