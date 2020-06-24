Фонд “Азнавур” и Министерство НОКС Армении объявляют о своем сотрудничестве

С целью создания новых возможностей для талантливых молодых людей, получающих образование в сфере искусства, Министерство образования, науки, культуры, спорта Армении и Фонд “Азнавур” объявили о своем сотрудничестве.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ МНОКС Армении, в 2018 году Фонд “Азнавур” и члены семьи Шарля Азнавура получили заявление от руководства Ереванского государственного колледжа культуры с просьбой назвать его именем Шарля Азнавура. Затем председатель Совета Фонда Николя Азнавур и исполнительный директор Кристина Азнавур посетили колледж, встретились как с руководством, так и со студентами. В результате встреч было дано согласие на название колледжа культуры именем Шарля Азнавура.

Затем, в рамках действий по повышению качества и эффективности образования в сфере начального и среднего профессионального образования было объявлено, что Ереванский государственный колледж культуры объединится с действующим в том же здании Ереванским государственным колледжем эстрадного и джазового искусства. 23 апреля 2020 года было принято решение об их объединении. 22 июня новосозданное учреждение официально было переименовано в “Ереванский государственный колледж культуры и искусства”.

“Мы рады сотрудничать с Министерством, тем самым содействуя прогрессу талантливой молодежи. Уверен, что благодаря этому сотрудничеству колледж станет более привлекательным и расширит свои возможности. Профессиональный путь Шарля Азнавура также был полон множеством препятствий и вызовов, однако, его решимость и кропотливая работа дали невероятные результаты, принеся артисту мировое признание. Я хочу, чтобы наше молодое поколение вдохновлялось примером Азнавура и всегда стремилось к большему”, - отметила исполнительный директор Фонда “Азнавур” Кристина Азнавур.

“Объединением двух колледжей правительство Армении преследует цель существенно улучшить качество и эффективность образования, повысить прозрачность и подотчетность управления объединенным учреждением, обеспечить для молодежи, видящей свой путь в искусстве, лучшие возможности для развития и самовыражения, творческую среду. Мы уверены, что сотрудничество с Фондом “Азнавур” станет важным залогом развития искусства и культурного образования”, - сказала заместитель министра НОКС Жанна Андреасян.

Фонд “Азнавур” и Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении планируют подписать меморандум о взаимопонимании, которым будет закреплена готовность к совместной работе над стратегией развития колледжа, наименования учреждения именем Национального героя Армении Шарля Азнавура, а также вопросы дальнейшего сотрудничества между фондом и новосозданным колледжем.