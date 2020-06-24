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Только вместе с другими странами Россия сможет защитить мир от новых угроз: Владимир Путин

Только вместе с другими странами Россия сможет защитить мир от новых угроз: Владимир Путин

Только вместе с другими странами Россия сможет защитить мир от новых угроз.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

“Мы рады приветствовать наших друзей, гостей из разных стран, которые приехали в Москву отдать дань уважения всем тем, кто защитил мир на планете. Мы никогда не забудем о вкладе наших союзников в Победу”, - отметил Владимир Путин.

По словам президента, при кризисе острее ощущается самая большая ценность - человек со всеми своими мечтами, радостями, надеждами.

“Мы понимаем, насколько важно укреплять дружбу, доверие между народами и максимально открыты для решения актуальных проблем международной повестки диалога и сотрудничества. В их числе - создание надежной системы общей безопасности, которая необходима быстро меняющемуся миру. Только вместе мы сможем защитить мир от новых опасных вирусов”, - сказал Владимир Путин.


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