В Ереване 52 хозяйствующих субъекта смогут заниматься передвижной торговлей: определены все условия

Совет старейшин Еревана во время 5-го заседания 4-й сессии 24-го июня установил требования, условия, сроки, условия, предъявляемые к пунктам передвижной торговли в столице, допустимые места осуществления передвижной торговли, порядок их предоставления, условия и часы осуществления деятельности.

Как передает Арменпресс, начальник управления торговли и обслуживания аппарата мэрии Еревана Овик Сафарян отметил, что с целью регулирования деятельности мобильной торговли 24 января 2020 года Национальное собрание Армении приняло законы О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения “О торговле и услугах”, О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О местном самоуправлении в городе Ереване”, О внесении дополнений в Закон Республики Армения “О местных пошлинах и выплатах” и О внесении дополнений в Кодекс Республики Армения “Об административных правонарушениях”.

Они вступили в силу с 29 февраля 2020 года.

“Законом “О торговле и услугах” установлено понятие “мобильные торговые точки” - автомобили или их прицепы, обеспеченные соответствующим оборудованием для хранения и розничной торговли товарами, а также оказания услуг. Данный проект в Министерстве юстиции Армении прошел государственную экспертизу, получил положительное заключение”, - сказал Сафарян и добавил, что ведомством представлены предложения и замечания, которые были учтены при доработке проекта.

Деятельность по организации продаж или оказанию услуг посредством мобильных торговых точек в Ереване могут осуществлять юридические лица или индивидуальные предприниматели только на основании разрешения, выданного мэром Еревана.

Для получения разрешения на осуществление мобильной торговли необходимо представить электронную или бумажную заявку.

Разрешенные места для осуществления мобильной торговли предоставляются исключительно посредством сайта мэрии Еревана, специально созданного с этой целью, посредством электронного бронирования, сроком до трех дней.

На вопрос члена Совета старейшин от ППА Рипсиме Аракелян о том, будут ли в городе ограничены мобильные торговые пункты, Сафарян подчеркнул, что выделено 52 территории.

“В некоторой степени и сам город ограничен и не имеет безграничной возможности удовлетворить требования для всех торговых точек”, - сказал начальник управления торговли и обслуживания мэрии Еревана.

Решение принято 40 голосами “за”, 0 “против” и 3 воздержавшимися.

В мобильном торговом пункте не будет разрешено продавать сельскохозяйственную продукцию, мясопродукты, морепродукты, молочные продукты, животные, лекарства и изделия медицинского назначения, стройматериалы, автозапчасти, пиротехнические товары, парфюмерно-косметические товары, бытовую и компьютерную технику, аудио-и видеопродукцию, товары для ухода за животными, охотничьи принадлежности, хозяйственные товары и канцелярские принадлежности, презервативы, прокладки и другие принадлежности гигиены, табачную продукцию, крепкие алкогольные напитки, жидкое топливо, сжиженный нефтяной газ, технические жидкости, детское питание, иные товары, реализация которых запрещена или ограничена законодательством Республики Армения.

В пунктах передвижной торговли не будет разрешено предоставлять парикмахерские и визуальные услуги, интернет-услуги, банковские или валютные услуги, услуги связи и телекоммуникации, медицинские услуги, услуги по предоставлению жилья и другие гостиничные услуги.

Лилит Демурян