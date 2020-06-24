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Вице-премьер Мгер Григорян раздавал маски в Аштараке

Вице-премьер Мгер Григорян раздавал маски в Аштараке

Вице-премьер Армении Мгер Григорян, губернатор Арагацотна Давид Геворкян и мэр Аштарака Товмас Шахвердян побывали в областном центре Аштарака. Об этом Арменпресс сообщили в областной администрации Арагацотна.

Мгер Григорян, губернатор Арагацотна и мэр Аштарака раздавали на улице маски прохожим, во дворах, в магазинах, скверах, в городском парке и призывали обязательно носить их.

Выразив благодарность жителям Аштарака в масках, они предложили, чтобы те, в свою очередь, поощряли и призывали окружающих носить маски.

 


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