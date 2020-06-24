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В Арцахе подтверждено 7 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 12 больных

В Арцахе подтверждено 7 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 12 больных

В Арцахе по состоянию на 24 июня подтверждено 110 случаев COVID-19, 77 из которых вылечились.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство здравоохранения Республики Арцах.

В Степанакерте обнаружен новый очаг коронавирусной инфекции. Ведутся соответствующие работы по выяснению круга общения инфицированных. У пяти человек из этого круга уже подтверждена инфекция.

COVID-19 был подтвержден также у двух граждан из ранее утвержденного очага в Гетаване. Подтверждено 7 новых случаев COVID-19. В общей сложности в Арцахе протестировано 1 724 человека, есть 68 изолированных лиц. В Арцахе случаев смерти не зафиксировано.

Срок чрезвычайного положения, объявленного 12 апреля 2020 года и продленного до 11 июня 2020 года, продлен еще на 30 дней - с  22:00 11 июня 2020 года, до 22:00 11 июля 2020 года включительно.

Лилит Демурян


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