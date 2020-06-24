В Армении подтверждено 711 новых случаев COVID-19: выздоровели 653 пациента, 14 летальных исходов

По состоянию на 11:00 24 июня в Армении подтверждено 21 006 случаев COVID-19, 10 144 больных выздоровели.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 404 пациента. Всего было проведено 100 400 тестов.

Выявлено 711 новых случаев заражения, 653 пациента выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 386 летальных исходов (увеличились на 14). В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончавшиеся пациенты были мужчины 79, 83, 65, 83, 64, 68, 83 лет и женщины 64, 73, 62, 76, 76, 68, 68 лет. Все пациенты имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано еще 4 случая смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 130.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян