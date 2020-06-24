Выпускники виртуально простились с любимой школой

В виртуальном пространстве прошла церемония выпускного мероприятия 81 выпускника Международного научно-образовательного комплекса “Анания Ширакаци”. Так они позволили тысячам наблюдателей принять участие в выражении их чувств и в их переживаниях.

В беседе с корреспондентом Арменпресс директор-основатель образовательного комплекса Ашот Алиханян сказал, что если на онлайн-площадке можно организовать учебный процесс, то почему же нельзя провести и Последний звонок. Ведь нет ничего невозможного, неразрешимых вопросов не бывает.

“Мы все учились в школе и представляем, какое значение имеет для ученика Последний звонок. Альтернативы тоже не было. Мы обязательно должны были организовать такой праздник для наших воспитанников, и я очень доволен, потому что глаза выпускников блестели. Думаю, праздник состоялся. Я всегда пытаюсь находить во всем недостатки или упущения, но на этот раз это не удалось, поскольку все было очень правильно и продумано” - отметил директор.

Ведущим церемонии Последнего звонка был актер, певец Айк Петросян, который вел онлайн-мероприятие, собрав учеников, представляя интересные и забавные истории. Алиханян сказал, что Айк был их воспитанником.

“Увы, он уехал во Францию и не закончил школу. В видеоматериале Айк отмечает, что у него не было Последнего звонка, и признается, что своим участием в этом мероприятии, он наслаждается тем выпускным праздником, которого у него не было. Он юноша со вкусом, свободен от провинциального мышления, революционер и всегда смотрит вперед. Я очень рад, что он с энтузиазмом принял предложение об участии”, - подчеркнул Ашот Алиханян.

Говоря о поступлении выпускников в вуз, он подчеркнул, что у них не было ни одного ученика, который не поступил бы в высшее учебное заведение.

Анжела Амбарцумян

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