Начало очередное заседание Совета старейшин Еревана

В мэрии Еревана началось 5-е заседание 4-ой сессии Совета старейшин.

Как передает Арменпресс, в повестке 22 вопроса.

Совет старейшин Еревана примет решение об установлении требований, условий, предъявляемых к пунктам передвижной торговли, разрешенных мест на осуществление передвижной торговли, порядка, условий их предоставления, часов деятельности, а также несанкционированных видов продаваемых товаров или оказываемых услуг.

В повестку включены также вопросы изменения целевых назначений земельных участков, утверждения градостроительного задания по разработке зонирования территории административного района Нубарашен, перемещения мобильных торговых точек или транспортных средств на специальную территорию, установления порядка их учета и другие вопросы.

Լիլիթ Դեմուրյան

Лилит Демурян