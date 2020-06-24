Председатель ГКЗЭК Армении присоединился к инициативе раздачи масок

Председатель Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении Гегам Геворкян накануне после завершения рабочего дня в столичном административном районе Канакер-Зейтун, в парке “Ахтанак”, раздавал прохожим медицинские защитные маски. Об этом Арменпресс сообщили в Государственной комиссии по защите экономической конкуренции Армении.

Председатель ГКЗЭК благодарил граждан за соблюдение противоэпидемических правил, установленных комендатурой.

“Эта акция - еще один шаг, направленный на повышение социальной ответственности граждан, еще один повод проявления заботы друг к другу.

На данном этапе очень важно, чтобы каждый из нас осознал, что от него зависит многое, и соблюдая простое правило - ношение маски, он может сделать важный шаг в предотвращении распространения эпидемии, не позволяя, чтобы болезнь распространялась, ставя под угрозу жизнь и здоровье своих родных, соседей, коллег”, - отметил Гегам Геворкян.

Оптовая цена маски местного производства - 60 драмов, розничная от 70 до 110 драмов, цены на импортируемые маски также снижаются, и ожидается, что эта тенденция будет продолжаться, что даст возможность, чтобы выполнение обязательного требования о ношении масок не было бы для граждан очень большим социальным бременем.

Он напомнил, что по инициативе Комиссии, благодаря сотрудничеству местных компаний, граждане могут приобретать защитные маски по доступной цене и в общественных местах, в частности, при помощи автоматических павильонов, расположенных на станциях метро. Гегам Геворкян отметил, что в ближайшее время их цена составит 150 драмов за 2 шт.

По словам секретаря аппарата административного района Канакер-Зейтун Армена Магакяна, более 90% жителей уже выполняют требование носить маски.