Цены на цветные металлы - 23-06-20

ЛОНДОН, 24 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 23 июня были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.06% и составила 1598.00 долларов США, цена на медь выросла на 0.92% и составила 5909.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.51% и составила 1761.50 долларов США, цена на никель снизилась на 2.55% и составила 12592.00 долларов США, цена на олово выросла на 1.02% и составила 16900.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.92% и составила 2057.50 долларов США, цена на молибден снизилась на 1.85% и составила 17527.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 29000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.