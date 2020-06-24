“Барселона”, благодаря голу Ракитича, одержала победу над “Атлетиком”

Каталонская “Барселона” в 31-м туре Ла Лиги одержала победу над “Атлетиком”.

Как передает Арменпресс, на стадионе “Камп Ноу” в гостях у “Атлетика” Бильбао “Барселона” получила преимущество только на 71-й минуте второго тайма. Приняв голевую передачу Месси, Ракитич стал автором гола.

После этой победы “Барселона” лидирует в турнирной таблице с 68 очками, однако у “Реала” матчев меньше на один. “Атлетик” Бильбао в турнирной таблице занимает 10-е место.

Подготовила Варвара Айрапетян