“Барселона”, благодаря голу Ракитича, одержала победу над “Атлетиком”
01:57, 24 Июнь, 2020
Каталонская “Барселона” в 31-м туре Ла Лиги одержала победу над “Атлетиком”.
Как передает Арменпресс, на стадионе “Камп Ноу” в гостях у “Атлетика” Бильбао “Барселона” получила преимущество только на 71-й минуте второго тайма. Приняв голевую передачу Месси, Ракитич стал автором гола.
После этой победы “Барселона” лидирует в турнирной таблице с 68 очками, однако у “Реала” матчев меньше на один. “Атлетик” Бильбао в турнирной таблице занимает 10-е место.
Подготовила Варвара Айрапетян
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