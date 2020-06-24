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“Парма” и “Торино” одержали победу в 27 туре Серии “А”

“Парма” и “Торино” одержали победу в 27 туре Серии “А”

В 27-го туре чемпионата Италии по футболу матчи провели “Дженоа” и “Парма”, “Торино” и “Удинезе”.

Как передает Арменпресс, “Парма” на выезде обыграла “Дженоа” со счетом 1:4 и сейчас в турнирной таблице занимает 7-е место.

В другом матче “Торино” с минимальным счетом одолел “Удинезе”. “Торино” и “Удинезе” в турнирной таблице следуют друг за другом, занимая соответственно 14-е и 15-е места.

Подготовила Варвара Айрапетян


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