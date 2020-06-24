Фонсека рассказал о будущем Мхитаряна

Главный тренер итальянской “Ромы” Пауло Фонсека считает, что столичная команда имеет хорошие возможности сохранить Мхитаряна в команде.

“Все знают, что “Рома” хочет удержать в команде Смоллинга и Мики. Я считаю, что клуба для этого имеет хорошие возможности. Главное, чтобы футболисты сконцентрировались на предстоящей игре”, - сказал Фонсека.

В 27-м туре чемпионата Италии по футболу “Рома” на Олимпийском стадионе примет “Сампдорию”. Матч начнется в 23:45 по ереванскому времени. На данный момент “Рома” в турнирной таблице занимает 5-е место. Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян в начале текущего сезона на правах аренды перешел из “Арсенала” в “Рому”. За это время футболист забил 6 голов и стал автором 3 голевых передач.

Подготовила Варвара Айрапетян