Мхитарян готов вернуться на поле

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу и “Ромы” Генрих Мхитарян прокомментировал предстоящий матч “волков”.

“Все готово для возвращения на поле”, - написал Мхитарян на своей странице в Facebook. В 27-м туре чемпионата Италии по футболу “Рома” на Олимпийском стадионе примет “Сампдорию”. Матч начнется в 23:45 по ереванскому времени. На данный момент “Рома” в турнирной таблице занимает 5-е место.

Ранее стало известно, что полузащитник национальной сборной Армении по футболу и “Ромы” Генрих Мхитарян может пропустить предстоящий матч клуба. Участие Мхитаряна пока под вопросом, так как у полузащитника мышечная усталость, хотя он уже провел со всей группой общую тренировку.

Подготовила Варвара Айрапетян