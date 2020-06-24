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Какие футбольные матчи ожидаются сегодня: “Рома” возобновляет борьбу

Какие футбольные матчи ожидаются сегодня: “Рома” возобновляет борьбу

В ряде ведущих европейских футбольных чемпионатов сегодня состоятся матчи очередных туров.

Как передает Арменпресс, в Армении пройдут ответные матчи полуфинала Кубка.

Армения. Полуфинал Кубка:

“Ноа” - “Урарту” - 17:30

“Гандзасар Капан” “Арарат-Армения” - 19: 45

Англия. Премьер лига:

“Манчестер Юнайтед” - “Шеффилд Юнайтед”  - 21:00

“Ньюкасл” - “Астон Вилла”  - 21:00

“Норвич” - “Эвертон” - 21:00

“Вулверхэмтон” - “Борнмут” - 21:00

“Ливерпуль” - “Кристал Пэлас”  - 23:15

Италия. Серия “А”:

“Интер” - “Сассуоло” - 21:30

“Рома” - “Сампдория” - 23 45

“Аталанта” - “Лацио” - 23:45

Испания. Ла Лига:

“Алавес” - “Осасуна” - 21:30

“Реал Сосьедат” - “Сельта” - 21:30

Подготовила Варвара Айрапетян


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