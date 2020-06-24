Какие футбольные матчи ожидаются сегодня: “Рома” возобновляет борьбу
В ряде ведущих европейских футбольных чемпионатов сегодня состоятся матчи очередных туров.
Как передает Арменпресс, в Армении пройдут ответные матчи полуфинала Кубка.
Армения. Полуфинал Кубка:
“Ноа” - “Урарту” - 17:30
“Гандзасар Капан” – “Арарат-Армения” - 19: 45
Англия. Премьер лига:
“Манчестер Юнайтед” - “Шеффилд Юнайтед” - 21:00
“Ньюкасл” - “Астон Вилла” - 21:00
“Норвич” - “Эвертон” - 21:00
“Вулверхэмтон” - “Борнмут” - 21:00
“Ливерпуль” - “Кристал Пэлас” - 23:15
Италия. Серия “А”:
“Интер” - “Сассуоло” - 21:30
“Рома” - “Сампдория” - 23 45
“Аталанта” - “Лацио” - 23:45
Испания. Ла Лига:
“Алавес” - “Осасуна” - 21:30
“Реал Сосьедат” - “Сельта” - 21:30
Подготовила Варвара Айрапетян
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен