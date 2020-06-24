“Через 6 лет после введения санкций, ни Крым, ни Восточная Украина, как пишет в “The National Interest” старший научный сотрудник Центра национальных интересов, автор книги “Умная власть. Между дипломатией и войной” Кристиан Уитон, отнюдь не близки к реинтеграции с Украиной. Кроме того, санкции, которые Вашингтон применяет сейчас, вредят Америке больше, чем России, поскольку главным пользователем становится Китай. США должны признать эту реальность и продолжать отношения с Москвой.

Президент России Владимир Путин, независимо от того, каких оценок это удостаивается, размышляет о месте своей страны в мире. Американцы понимают, что они тоже должны думать об этом, тем более, что затяжной конфликт с Китаем все обостряется.

В преддверии празднования 75-летия Победы над нацистской Германией в Москве президент РФ Владимир Путин опубликовал в журнале “National Interest” большую статью. В ней он рассказал о больших потерях Советского Союза в этой войне, в том числе о гибели 27 миллионов советских граждан и оправдал советское руководство, совершившее сделку с Гитлером. Она была необходима, для того, чтобы выиграть время для организации обороны”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.