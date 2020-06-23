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Число умерших от коронавируса в Турции превысило пять тысяч

Число умерших от коронавируса в Турции превысило пять тысяч

Число выявленных случаев коронавируса в Турции возросло за сутки на 1268, скончались 27 пациентов, общее число умерших превысило 5 тысяч. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщил министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа.

"Сегодня выявлены 1268 новых случаев, всего заразившихся - 190 165. Мы потеряли сегодня 27 пациентов, всего умерших – 5001. Вылечились сегодня 1315 пациентов, всего - 162 848", - написал Коджа в Twitter.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.


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