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В Мексике один человек погиб из-за землетрясения

В Мексике один человек погиб из-за землетрясения

Губернатор южного мексиканского штата Оахака сообщил, что в результате сильного землетрясения погиб один человек, еще один получил травмы, передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости.

"Повреждена больница в Уатулько, необходимо будет переместить пациентов. Согласно предварительной информации, в результате обрушения фасада погиб один человек, еще один получил ранения", - заявил губернатор Оахаки Алехандро Мурат в интервью Canal 6.

Во вторник на юге Мексики произошло сильное землетрясение. По разным данным, магнитуда составляла от 7,1 до 7,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 23 километрах южнее города Крусесита в штате Оахако, там нанесен ущерб ряду зданий.

Центр по предупреждению о цунами в США сообщил, что на некоторых участках западного побережья Мексики возможны цунами с волнами высотой от одного до трех метров.


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