Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян считает сдерживание темпов распространения коронавирусной инфекции глобальной проблемой. Как сообщает Арменпресс, Торосян сказал об этом во время пресс-конференции 23 июня.

«Сдерживать распространение инфекционных заболеваний не так просто, особенно те заболевания, которые часто распространяются без симптомов. Это глобальная проблема, с которой должны бороться все и все должны вносить вклад в сдерживание», - сказал Торосян.

Министр отметил, что сдерживающие механизмы эффективны, но общественность должна осознавать, что распространение инфекции можно предотвратить только соблюдая правила.