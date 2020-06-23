Торосян считает сдерживание темпов распространения коронавирусной инфекции глобальной проблемой
Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян считает сдерживание темпов распространения коронавирусной инфекции глобальной проблемой. Как сообщает Арменпресс, Торосян сказал об этом во время пресс-конференции 23 июня.
«Сдерживать распространение инфекционных заболеваний не так просто, особенно те заболевания, которые часто распространяются без симптомов. Это глобальная проблема, с которой должны бороться все и все должны вносить вклад в сдерживание», - сказал Торосян.
Министр отметил, что сдерживающие механизмы эффективны, но общественность должна осознавать, что распространение инфекции можно предотвратить только соблюдая правила.
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