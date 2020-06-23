Спикер НС поздравил президента Армении с днем рождения
21:03, 23 Июнь, 2020
Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил поздравительное послание президенту Республики Армену Саркисяну в связи с днем рождения. Как сообщили Арменпресс в управлении информации и общественных связей НС Армении, в поздравительном послании говорится:
«Уважаемый господин президент,
От всей души поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья.Уверен, что Вы и впредь будете вкладывать свои знания, опыт и энергию во благо нашей Родины, настоящего и будущего армянского народа».
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