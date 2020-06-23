Спикер НС поздравил президента Армении с днем рождения

Председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян направил поздравительное послание президенту Республики Армену Саркисяну в связи с днем рождения. Как сообщили Арменпресс в управлении информации и общественных связей НС Армении, в поздравительном послании говорится:

«Уважаемый господин президент,

От всей души поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья.

Уверен, что Вы и впредь будете вкладывать свои знания, опыт и энергию во благо нашей Родины, настоящего и будущего армянского народа».



