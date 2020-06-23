Время в Ереване: 11:07:36,   24 Июнь

Система здравоохранения Армении выйдет из борьбы с коронавирусом более сильной: министр

Система здравоохранения Армении выйдет из борьбы с коронавирусом более сильной: министр

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян убежден, что система здравоохранения Армении выйдет из борьбы с коронавирусом более сильной. Как сообщает Арменпресс, Торосян сказал об этом на пресс-конференции 23 июня.

«Эта тяжелая ситуация приведет к развитию системы здравоохранения. Сейчас усиливается потенциал здравоохранения, который в будущем будет использован в борьбе с другими заболеваниями. Система здравоохранения выйдет из борьбы с коронавирусом более сильной», - сказал Торосян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации