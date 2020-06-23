Система здравоохранения Армении выйдет из борьбы с коронавирусом более сильной: министр

Министр здравоохранения Армении Арсен Торосян убежден, что система здравоохранения Армении выйдет из борьбы с коронавирусом более сильной. Как сообщает Арменпресс, Торосян сказал об этом на пресс-конференции 23 июня.

«Эта тяжелая ситуация приведет к развитию системы здравоохранения. Сейчас усиливается потенциал здравоохранения, который в будущем будет использован в борьбе с другими заболеваниями. Система здравоохранения выйдет из борьбы с коронавирусом более сильной», - сказал Торосян.