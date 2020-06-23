Президент Армении получает поздравления от глав государств и руководителей международных организаций

Президент Республики Армения Армен Саркисян получает поздравительные послания от глав государств и руководителей международных организаций по случаю дня рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армену Саркисяну поздравления направили президент Республики Молдова Игорь Додон, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, председатель Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев, генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Поздравив президента Саркисяна, президент Республики Молдова Игорь Додон, в частности, отметил: «Уверен, что традиционно дружественные отношения, взаимопонимание и эффективное сотрудничество между Молдовой и Арменией, а также конструктивный политический диалог и впредь будут развиваться и углубляться на благо наших народов».

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в своем поздравительном послании, в частности, отметил: «Пользуясь случаем, хотел бы подчеркнуть нашу неизменную заинтересованность в комплексном развитии и углублении армяно-таджикских межгосударственных отношений. Убежден, что совместными усилиями мы будем и впредь способствовать этому процессу в соответствии с фундаментальными интересами наших народов».

В своем поздравительном послании председатель Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Сергей Лебедев отметил: «Глубоко убежден, что Ваша забота, опыт и мысли о будущем родины будут залогом успеха Ваших неустанных усилий по развитию Армении, повышению ее авторитета на международной арене, а также укреплению партнерства в рамках нашего интеграционного объединения».

В поздравительном послании генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася, в частности, говорится: «Ваша многолетняя успешная работа на различных государственных должностях принесла Вам уважение коллег и многочисленных представителей политических и общественных кругов по всему миру.

В государствах-членах Организации Договора о коллективной безопасности Вас высоко ценят как государственного деятеля, который последовательно защищает национальные интересы Армении.

Мы благодарны за Ваш вклад в укрепление нашей организации».