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Азиатские индексы выросли - 23-06-20

Азиатские индексы выросли - 23-06-20

ТОКИО, 23 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 23 июня на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.50% и составил 22549.05 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.51% и составил 1587.14 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.18% и составил 2970.62 пункта, а HANG SENG вырос на 1.62% и составил 24907.34 пункта.


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