В Японии нашли самое маленькое яйцо динозавра

На юго-западе Японии палеонтологи нашли скорлупу самого маленького из известных науке яиц динозавров. Оно принадлежало нелетающему динозавру Himeoolithus murakamii, который жил в конце нижнего мелового периода, более 106 млн лет назад. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, статью с описанием находки опубликовал научный журнал Cretaceous Research.

По осколкам скорлупы палеонтологи вычислили, что размеры яйца составляли примерно 4,5 на 2 см, масса – около 10 г. Подобные небольшие окаменелости ученые находили и раньше, однако большинство образцов были в два раза объемнее и весили около 30 г.

Всего ученые нашли четыре окаменелых яйца и более 1,3 тыс. фрагментов скорлупы. Ученые считают, что яйца принадлежали небольшому нелетающему тероподу. К этому подотряду принадлежали хищные динозавры, которые двигались на двух ногах.

Останки подобных рептилий палеонтологи находят гораздо реже, чем окаменелости более крупных динозавров – например, тираннозавров. Нынешняя находка дает основание полагать, что мелкие динозавры селились группами и откладывали яйца вместе, считают ученые.