Глава Туркменистана направил поздравительное послание президенту Армении по случаю дня рождения
18:28, 23 Июнь, 2020
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю дня рождения.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, поздравив президента Армении, президент Туркменистана, в частности, отметил: «Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благоденствия, а также успехов во всех Ваших начинаниях и инициативах, направленных на благо дружественного народа Армении».
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен