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Глава Туркменистана направил поздравительное послание президенту Армении по случаю дня ​​рождения

Глава Туркменистана направил поздравительное послание президенту Армении по случаю дня ​​рождения

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю дня рождения.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, поздравив президента Армении, президент Туркменистана, в частности, отметил: «Желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благоденствия, а также успехов во всех Ваших начинаниях и инициативах, направленных на благо дружественного народа Армении».


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