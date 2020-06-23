Национальная нефтекомпания Абу-Даби объявила о сделке с энергетической инфраструктурой на $20,7 млрд

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) объявила о заключении соглашения с ведущими мировыми инфраструктурными инвесторами и операторами, суверенными и пенсионными фондами.

Как сообщает Арменпресс, консорциум инвесторов будет инвестировать в отдельные активы ADNOC газопровода на сумму $ 20,7 млрд.

В рамках одной из крупнейших глобальных сделок в области энергетической инфраструктуры консорциум в совокупности приобретет 49-процентную долю в компании ADNOC Gas Pipeline Assets LLC (отныне именуемой «ADNOC Gas Pipelines»), недавно созданной дочерней компанией ADNOC с правами аренды 38 трубопроводов общей протяженностью 982,3 км, при этом ADNOC владеет 51-процентным пакетом акций.

Инновационная структура сделок позволяет ADNOC использовать новые пулы глобального институционального инвестиционного капитала, сохраняя при этом полный операционный контроль над активами, включенными в состав инвестиций.

В соответствии с условиями соглашения, ADNOC будет сдавать свою долю в активы ADNOC газопроводов в течение 20 лет в обмен на объем на основе тарифа при условии пола и крышки. Сделка приведет к авансовой выручки более $ 10 млрд в ADNOC и подлежит обычным условиям закрытия и нормативных разрешений.