Президент Армении продолжает получать поздравительные послания по случаю дня рождения

Президент Республики Армения Армен Саркисян продолжает получать поздравительные послания по случаю дня рождения. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин поздравил президента Республики Армения Армена Саркисяна с днём рождения. В послании говорится:

“Уважаемый господин Президент,

Ваше Превосходительство,

По случаю вашего Дня рождения, выражаю сердечные поздравления и наилучшие пожелания.

Армения является традиционным партнёром сотрудничества для Китая. В последние годы китайско-армянские отношения поддерживают позитивную динамику развития, политические контакты становятся всё теснее, практическое сотрудничество углубляется. С момента вспышки эпидемии COVID-19 Китай и Армения твёрдо поддерживают друг друга и преодолевают трудности совместными усилиями, что полностью отражает глубокую дружбу между народами двух стран. Я придаю большое значение развитию китайско-армянских отношений и готов вместе с Вами приложить совместные усилия к тому, чтобы двусторонние отношения и сотрудничество во многоплановых сферах достигли больших результатов во благо наших стран и народов.

Желаю вам крепкого здоровья и всяческого благополучия”.

Поздравительное послание президенту Республики Армену Саркисяну по случаю дня рождения направил президент Итальянской Республики Серджио Маттарелла.

Сердечно поздравив президента Армении, итальянский коллега пожелал ему личного и семейного благополучия. “Храню тёплые воспоминания о наших встречах в Ереване и Риме, что подтверждает важность отношений между Арменией и Италией, и с радостью констатирую их непрерывное расширение.

Стремление к свободе и демократии – общая историческая черта наших народов, которая каждого из нас своим путём привела к независимости и республике”, - отмечено в послании.

Президент Италии выразил уверенность, что в рамках предстоящего государственного визита в Италию будет принимать президента Саркисяна во Дворце Квиринале.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю дня рождения.

Поздравив президента Армении от имени народа Грузии и лично от себя, Саломе Зурабишвили пожелала ему здоровья, счастья и успехов на благо Армении и армянского народа.

“Исторически наши страны связаны прочными узами дружбы и сотрудничества. Как для армянского народа, так и для мирового сообщества сейчас трудные дни, однако я горжусь тем, что наша дружба и сотрудничество остаются неприкосновенными, и мы видим большие перспективы для углубления наших связей”, - говорится в послании президента Грузии.

Первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю дня рождения.

"В Вашем лице у Армении есть лидер и патриотический деятель, который вкладывает весь свой потенциал на благо страны и народа.

На протяжении многих лет Казахстан и Армения связывают дружеские отношения и взаимопонимание. Убежден, что Ваша деятельность будет способствовать дальнейшему расширению многостороннего и двустороннего сотрудничества на благо двух народов", - говорится в послании Нурсултана Назарбаева.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю дня рождения.

“Богатый опыт Вашей жизни и политического пути, значительный вклад в устойчивое развитие Армении являются ярким примером самоотверженного служения Родине, которое заслуженно принесло Вам искреннее уважение и большой авторитет как внутри страны, так и за рубежом.

Убежден, что благодаря нашим совместным усилиям армяно-казахстанские отношения, основанные на прочных узах дружбы и взаимного доверия, будут и далее укрепляться на благо наших народов”, - говорится в послании президента Казахстана.

Президент Республики Сербия Александр Вуйчич направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну по случаю дня рождения. В послании, в частности, говорится:

“Я ценю Ваш вклад в развитие армяно-сербских отношений, основанных на взаимном уважении и доверии. Я с удовольствием вспоминаю наши предыдущие встречи и беседы, а также возможности для открытого обмена мнениями по различным вопросам, представляющим общий интерес. Надеюсь, что скоро у нас снова будет возможность встретиться и продолжить работу по реализации наших общих планов на будущее”.

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин направил поздравительное послание президенту Республики Армену Саркисяну по случаю его дня рождения. В послании, в частности, говорится:

“От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично сердечно поздравляю Вас с Днём рождения.

Хотел бы особо отметить Ваш значимый вклад в укрепление отношений дружбы, партнёрства и союзничества, связывающих Россию и Армению.

Убеждён, что дальнейшее расширение практической кооперации, продвижение новых взаимовыгодных инициатив в различных областях в полной мере отвечает долгосрочным интересам России и Армении”.

Председатель правительства России пожелал президенту Армении крепкого здоровья, благополучия и успехов в его ответственной государственной деятельности.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Республики Армения Армена Саркисяна с днем рождения.

“В Республике Беларусь Вас знают как опытного государственного деятеля, отдающего всю свою энергию и знания делу неуклонного повышения благосостояния Армении и ее граждан, укрепления авторитета страны на международной арене”, - подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент Беларуси отметил также неоценимый вклад Армена Саркисяна в развитие белорусско-армянских отношений и выразил убежденность в успешной совместной реализации имеющегося значительного потенциала взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян также направил поздравительное послание президенту Республики Армения Армену Саркисяну. В послании говорится:

"От имени народа, властей Арцаха и от себя лично искренне поздравляю Вас с днем рождения!

В Арцахе испытывают глубокое уважение к Вам, как опытному государственному и политическому деятелю, ученому и дипломату.

Мы высоко ценим Ваши последовательные усилия, направленные на развитие и усиление двух армянских республик, укрепление места и роли армянского народа в современном мире, создание надежного и процветающего будущего наших поколений. Пусть удача сопровождает Вас на пути решения общенациональных задач.

Желаю крепкого здоровья, мира и всех благ Вам и Вашей семье!"