Новак Джокович заразился коронавирусом
Первая ракетка мира, организатор серии турниров на Балканах под названием Adria Tour, сербский теннисист Новак Джокович объявил, что заразился коронавирусом.
Как сообщает Арменпресс со ссылкой на championat.com, супруга Джоковича и его дети также сдали анализы на коронавирус. Жена заразилась, дети — нет.
«Мы организовали турнир во время, когда вирус пошёл на спад. Мы верили, что есть условия для того, чтобы организовать турнир. К сожалению, вирус не ушёл, и это новая реальность, с которой нам предстоит осваиваться.
Я невероятно сожалею о каждом отдельном случае заражения. Надеюсь, это не повредит ничьему здоровью и все окажутся в порядке. Я отправляюсь на самоизоляцию на 14 дней. Через пять дней я ещё раз пройду тест», — отмечается в заявлении Джоковича.
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