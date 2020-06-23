В Армении после снятия жестких ограничений в мае восстановлено 50 тыс 94 рабочих места

Со времени отмены режима строгих ограничений в рамках чрезвычайного положения в мае из-за коронавирусной инфекции в Армении было восстановлено 50 тыс 94 рабочих места. Как сообщает Арменпресс, об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Я рад сообщить, что в мае, когда мы решили не продолжать строгие ограничения, было восстановлено 50 тыс 44 рабочих места. Сегодня мы обсуждали с председателем КГД, что процесс восстановления рабочих мест продолжается, это самая важная новость последнего времени», - сказал Пашинян.

Премьер-министр отметил, что должно быть сделано все , чтобы нам не пришлось возвращаться к жесткому режиму ограничений.

«Мы должны договориться, что нам не нужно возвращаться к политике режима жестких ограничений, и поэтому мы должны соблюдать противоэпидемические правила. Экономические данные мая вселяют в нас оптимизм в отношении того, что у нас довольно быстро произойдет восстановление. Объем торговли также восстанавливается, мы вместе должны сохранить этот экономический темп, вернуть то, что мы потеряли, и развить то, что имеем», - сказал премьер-министр.

Пашинян напомнил, что из-за введения в апреле строгих ограничений в Армении было потеряно 71 тыс 471 рабочее место.