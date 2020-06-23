Для лечащегося в Германии армянского пациента забор стволовых клеток сделан в Армении

В армянском реестре доноров костного мозга произошло важное событие. Забор стволовых клеток в реестре, проводимый 23 июня, происходил в чрезвычайных условиях. Лечащемуся в Германии армянскому пациенту стволовые клетки предоставляла родная сестра. Об этом «Арменпресс» сообщили в Армянском реестре доноров костного мозга.

“Пандемия изменила жизнь всех нас. Ограничения, применяемые в разных странах, еще более усложнили и без того очень ответственный и многоступенчатый процесс. Специалистам Армении и Германии потребовались большие усилия для бесперебойной и плавной реализации всей цепочки действий. Все должно было быть сделано с точностью до минуты. Донорские стволовые клетки в тот же день должны быть перевезены в Германию длля трансплантации”, - говорится в сообщении.

Отмечается, что государственные структуры Армении, будучи перегруженными по причине чрезвычайной ситуации в стране, с пониманием и готовностью подошли к этому вопросу.

“Мы хотим выразить особую благодарность Министерству здравоохранения Армении, Комитету государственных доходов, комендатуре, Комитету гражданской авиации, и авиакомпании “Белавиа” за организацию бесперебойной транспортировки стволовых клеток. Сегодняшнее событие является ярким доказательством того, насколько пандемия усложнила процесс лечения пациентов, для которых требуется международное сотрудничество и открытые границы. Это также было примером прекрасного гуманитарного международного и государственного сотрудничества. От имени нашей организации призываем всех носить маски и помочь преодолеть эпидемию в нашей стране”, - отмечается в сообщении.

Армянский реестр доноров костного мозга был основан в 1999 году и зарегистрирован в качестве некоммерческой благотворительной организации. Задача фонда - поиски соответствующих доноров костного мозга / стволовых клеток, организация сбора доноров среди всего армянства. На сегодняшний день в реестре более 32 000 добровольных доноров, для обратившихся в реестр 5 165 пациентов были обнаружены 5 237 потенциальных доноров, 35 из которых дали свои стволовые клетки крови. Донорами могут стать граждане от 18 до 50 лет, сдав 3 мл крови и заполнив анкету. Донорство - безвредный и безболезненный процесс, длится считанные минуты, однако дает возможность в дальнейшем при обнаружении совместимости спасти хотя бы одну жизнь.