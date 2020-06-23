Раскрыты случаи квартирных краж и попыток краж в Ереване: арестованы 2 подозреваемых

В результате следственных и других розыскных действий, проведенных в следственном отделе административных округов Кентрон и Норк-Мараш следственного отдела Следственного комитета Армении, были выявлены случаи краж со взломом и попытки краж в городе Ереване. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении, двое подозреваемых арестованы.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что двое граждан: 30-летний и 34-летний, с предварительного согласия, с целью совершения тайного хищения чужого имущества, в апреле 2020 г.незаконно проникали в квартиры на улицах Овсепяна и Норк-Мараш города Еревана и похищали деньги, украшения, причиняя гражданам имущественный ущерб в разных размерах.

Кроме того, последние 27 апреля, около 04:00, с целью совершения хищения, с применением технических средств попытались открыть окно дома на улице Овсепяна города Ереван, однако, по не зависящим от их воли обстоятельствам, не доведя преступление до конца, обратились в бегство.

По совокупности добытых достаточных доказательств, двум вышеуказанным лицам предъявлено обвинение по пункту 1.1 части 3 статьи 177 (кража) и пункту 1.1 части 3 статьи 34-177 (попытка кражи) Уголовного кодекса Республики Армения.

Следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом Республики Армения, вступившим в законную силу приговором суда.