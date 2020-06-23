Бывший тренер команды “Львов” Меликян возглавит один из армянских клубов
16:22, 23 Июнь, 2020
Уже бывший главный тренер украинского “Львова” Егише Меликян заявил, что перейдет на работу в армянский клуб.
Как передает «Арменпресс», Меликян сказал, что в течение 2 - 3 дней он приступит к тренерской работе, но не уточнил, в каком клубе. По словам тренера, его новый клуб имеет возможность играть в Лиге Европы.
Ранее сообщалось, что Егише Меликян может возглавить киевское “Динамо”.
До этого Меликян работал с “Металлургом”, со “Сталью”. Тренерскую работу начал с 2015 года.
Подготовила Варвара Айрапетян
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