Бывший тренер команды “Львов” Меликян возглавит один из армянских клубов

Уже бывший главный тренер украинского “Львова” Егише Меликян заявил, что перейдет на работу в армянский клуб.

Как передает «Арменпресс», Меликян сказал, что в течение 2 - 3 дней он приступит к тренерской работе, но не уточнил, в каком клубе. По словам тренера, его новый клуб имеет возможность играть в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Егише Меликян может возглавить киевское “Динамо”.

До этого Меликян работал с “Металлургом”, со “Сталью”. Тренерскую работу начал с 2015 года.

Подготовила Варвара Айрапетян