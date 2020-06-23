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Бывший тренер команды “Львов” Меликян возглавит один из армянских клубов

Бывший тренер команды “Львов” Меликян возглавит один из армянских клубов

Уже бывший главный тренер украинского “Львова” Егише Меликян заявил, что перейдет на работу в армянский клуб.

Как передает «Арменпресс», Меликян сказал, что в течение 2 - 3 дней он приступит к тренерской работе, но не уточнил, в каком клубе. По словам тренера, его новый клуб имеет возможность играть в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что Егише Меликян может возглавить киевское “Динамо”.

До этого Меликян работал с “Металлургом”, со “Сталью”. Тренерскую работу начал с 2015 года.

Подготовила Варвара Айрапетян


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